Билеты на поезда и автобусы в столицу распроданы к Новому году

Билеты на поезда дальнего следования и автобусы по направлению в Москву на новогодние праздники распроданы, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Twitter.
В ведомстве добавили, что билетов не осталось уже с 20 декабря. Власти ожидают, что в новогодние праздники количество туристов в Москве по сравнению с прошлым годом вырастет на 30%.
Ранее сообщалось, что загрузка московских гостиниц на Новый год превысила 90 процентов. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, загрузка в праздники уже сопоставима с показателями чемпионата мира. А в четырех– и пятизвездочных отелях в самом центре почти не осталось свободных номеров.
По итогам 2018 года Москву могут посетить 23,5 миллиона туристов. У гостей столицы пользуются популярностью Кремль, Красная площадь, Большой театр, Третьяковская галерея, парк "Зарядье", ВДНХ, набережные Москвы-реки.
14 декабря в столице стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". До 13 января по всей Москве будут работать 78 площадок. Запланированы десятки развлекательных и спортивных мероприятий. По данным московского департамента культуры, всего за время праздников в городе пройдет свыше 400 мастер-классов, экскурсий и представлений.
Необычные предметы во время праздников можно будет увидеть не только на ярмарках, но и в музеях. Специально для новогодних каникул культурные учреждения города подготовили особую программу для детей и их родителей.
Красная площадь в новогоднюю ночь будет открыта для всех желающих. Свободно пройти туда можно будет с 10 утра 31 декабря до 2 января. При этом на входе на главную площадь страны организуют пять контрольно-пропускных пунктов с металлодетекторами.
А вот для масштабного пиротехнического шоу в честь Нового года в столице подготовили 31 площадку. На фейерверки в ночь на 1 января можно будет посмотреть во всех округах Москвы, в том числе и в 18 городских парках.
Первые залпы озарят небо в районе Большого Москворецкого моста ровно в полночь. Лучше всего пятиминутное шоу будет видно в "Зарядье", на Красной площади и на близлежащих улицах. На остальных площадках фейерверки начнутся в час ночи – в это время новый год наступит уже во всех регионах России.
Еще один сюрприз в праздники – Тверская улица в новогоднюю ночь станет пешеходной. На главной улице столицы запланировано множество праздничных мероприятий, которые организуют в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Ранее столичных водителей предупредили о перекрытии движения в среду, 26 декабря. Ограничения связаны с проведением общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце. С 08:30 до 15:00 перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, Москворецкую улицу и Варварку. Автомобилистам советуют заранее выбирать маршруты объезда.
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