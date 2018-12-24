Встретить Новый год на Красной площади сможет любой желающий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Красная площадь в новогоднюю ночь будет открыта для всех желающих, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

По его словам, свободно пройти туда можно будет с 10 утра 31 декабря до 2 января. При этом на входе на главную площадь страны организуют пять контрольно-пропускных пунктов с металлодетекторами, передает РИА Новости.

В прошлом году проход к Красной площади в столице перекрыли в Новый год из-за традиционного праздничного концерта, трансляцию которого вел "Первый канал".

Ранее сообщалось, что для масштабного пиротехнического шоу в честь Нового года в столице подготовили 31 площадку. На фейерверки в ночь на 1 января можно будет посмотреть во всех округах Москвы, в том числе и в 18 городских парках.

Первые залпы озарят небо в районе Большого Москворецкого моста ровно в полночь. Лучше всего пятиминутное шоу будет видно в "Зарядье", на Красной площади и на близлежащих улицах. На остальных площадках фейерверки начнутся в час ночи – в это время новый год наступит уже во всех регионах России.

Заряды раскроются на высоте в среднем около 100 метров. Небо украсят разноцветные пионы, хризантемы и шары. В парках в небо выпустят 50 тысяч залпов. Фейерверки запустят в Парке Горького, "Сокольниках", "Кузьминках", саду "Эрмитаж" и других парках.

Тверская улица в новогоднюю ночь станет пешеходной. На главной улице столицы запланировано множество праздничных мероприятий, которые организуют в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".