Канатная дорога в Москве станет платной с 25 декабря

C 25 декабря канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и "Лужники", станет платной. Деньги за проезд на фуникулере не брали в течение месяца после его открытия: 24 декабря станет последним днем, когда новым для центра Москвы видом транспорта можно воспользоваться бесплатно.
Со вторника, 25 декабря, поездку на канатной дороге можно будет оплачивать картой "Тройка". В будние дни стоимость проезда в одну сторону составит 400 рублей, а билет "туда и обратно" обойдется в 700 рублей. В выходные цены поднимутся до 500 и 800 рублей соответственно. Кроме того, в ближайшее время станет доступна онлайн-оплата проезда.
Отмечается, что на преодоление расстояния между конечными станциями уйдет пять минут. Протяженность запущенной в конце ноября канатки превышает 700 метров.
Движение на новом транспортном объекте столицы 26 ноября открыл Сергей Собянин. Для пассажиров канатная дорога заработала 27 ноября. На третий день после запуска фуникулер приостановил работу из-за кибератаки. В настоящее время работе канатки ничего не мешает, ситуация находится под контролем. после случившегося на фуникулере усилили кибербезопасность.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь канатная дорога будет работать до 05:00. Расписание фуникулера также изменится во время праздничных каникул.
Московская канатная дорога работает бесплатно последний выходной
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