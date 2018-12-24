Более 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 50 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах.

Во Внуково отложили 18 рейсов и один перенесли, передает сервис "Яндекс.Расписания". В Домодедове задержали 16 рейсов и 13 отменили, еще 11 рейсов отложили в Шереметьеве.

В центре погоды "Фобос" ранее рассказали, что из-за снегопадов высота сугробов в столичном регионе за выходные вырастет до 27–29 сантиметров, что превышает норму.