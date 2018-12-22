Почти до 30 см вырастут сугробы в столичном регионе за выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Высота сугробов в столичном регионе за выходные вырастут до 27–29 сантиметров, что превышает норму, передает РИА Новости.

В центре погоды "Фобос" уточнили, что в субботу выпадет два–три миллиметров осадков, в воскресенье – пять-шесть.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что за декабрь в городе выпало около 45 сантиметров осадков – это почти месячная норма. По его словам, до конца года ожидается еще 15 сантиметров, которые выпадут в основном в ближайшие два–три дня.

Снег в столице убирают порядка 8 тысяч единиц техники, его увозят в снегоплавильные пункты. Дороги обрабатываются противогололедными материалами.

В транспортном комплексе москвичам порекомендовали пользоваться городским общественным транспортом. На дорогах работают 14 экипажей Дорожного патруля. Они буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями и оформляют европротоколы.

По вопросам уборки снега горожане могут позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77 и обратиться на портал "Наш город".