Почти до 30 см вырастут сугробы в столичном регионе за выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Высота сугробов в столичном регионе за выходные вырастут до 27–29 сантиметров, что превышает норму, передает РИА Новости.
В центре погоды "Фобос" уточнили, что в субботу выпадет два–три миллиметров осадков, в воскресенье – пять-шесть.
Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что за декабрь в городе выпало около 45 сантиметров осадков – это почти месячная норма. По его словам, до конца года ожидается еще 15 сантиметров, которые выпадут в основном в ближайшие два–три дня.
Снег в столице убирают порядка 8 тысяч единиц техники, его увозят в снегоплавильные пункты. Дороги обрабатываются противогололедными материалами.
В транспортном комплексе москвичам порекомендовали пользоваться городским общественным транспортом. На дорогах работают 14 экипажей Дорожного патруля. Они буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями и оформляют европротоколы.
По вопросам уборки снега горожане могут позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77 и обратиться на портал "Наш город".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.