Водители реже стали бросать авто под запрещающими знаками на набережных Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автомобилисты на 18% реже оставляли свой транспорт под запрещающими знаками на московских набережных в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что за десять месяцев 2023 года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) зафиксировала 38 тысяч подобных нарушений. Все граждане, нарушившие ПДД, получили штраф в размере 3 тысяч рублей.

Отмечается, что чаще всего горожане оставляли машину под запрещающими знаками на Пресненской набережной – свыше 23 тысяч случаев. По сравнению с 2022 годом число нарушений ПДД в этом месте, как и на Краснопресненской и Новоданиловской набережных, значительно сократилось.

Ранее сообщалось, что столичные камеры стали фиксировать случаи проезда на красный сигнал светофора почти в два раза меньше с января 2023 года. Со слов заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на данный момент такое нарушение устанавливают 732 дорожные камеры.

Госавтоинспекция столицы анонсировала усиленные проверки водителей такси