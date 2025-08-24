Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были отменены в аэропортах Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Казани, Нижнекамска, Самары и Тамбова. Воздушные гавани этих городов вернулись к штатной работе.

При этом в Казани на запасные аэродромы улетели 12 самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.