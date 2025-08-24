Движение перекрыто на набережных в центре Москвы из-за полумарафона "Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта перекрыто на нескольких набережных в центре Москвы в связи с проведением полумарафона "Лужники". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнило ведомство, до 14:30 автомобилисты не могут проехать на улице Лужники от дома 9, строения 6 по Новолужнецкому проезду до Лужнецкой набережной, на Лужнецкой набережной, до 13:00 – на ряде центральных набережных, до 11:15 – в Костомаровском переулке и на Костомаровском мосту, до 12:00 – на Малом Устьинском мосту.

Кроме того, на участках ограничений запрещена парковка.

Водителей призвали соблюдать внимательность и строить маршрут заранее.

Ранее столичный Детпранс предупредил, что движение будет перекрыто на нескольких улицах в центре города по 20 декабря 2026 года в ночное время суток.

Водители не смогут проехать с 01:30 до 05:30 по одной из двух-трех полос Гоголевского бульвара на участке от дома 3 до дома 6, строения 1. Кроме того, две из четырех полос будут закрыты на улице Знаменке возле пересечения с Крестовоздвиженским переулком.

