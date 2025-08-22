Пути отправления поездов на D4 изменятся 23–24 августа в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание поездов на D4 изменится 23 и 24 августа, сообщила пресс-служба Дептранса.

В частности, на участке между станциями Нижегородская и Марьина Роща электрички в обе стороны будут курсировать по пути "на Апрелевку".

Также корректировки коснутся Нижегородского направления. Там интервалы между поездами от Марьиной Рощи до Нижегородской составят до 1 часа, а между Нижегородской и Железнодорожной – до 20 минут.

Кроме того, многие поезда со стороны Железнодорожной будут следовать только укороченным маршрутом до Нижегородской или от нее. Еще часть составов поменяют маршрут и не будут останавливаться на станциях Кучино, Ольгино, Никольское, Салтыковская, Кусково и Чухлинка.

В свою очередь, на Калужском направлении перерывы в движении поездов могут составлять до 20 минут. Вместе с тем часть электричек, следующих до Апрелевки, будут ходить по укороченным маршрутам от или до Белорусской и Марьиной Рощи.

Помимо этого, Дептранс напомнил, что с 25 августа поезда на станции "Курская", следующие в направлении Железнодорожной, будут отправляться с 2-го пути, а не с 6-го, с новой платформы.

Также с 1 сентября с этой платформы начнут отправляться поезда D4 и дальнего следования в направлении Апрелевки.

Уточняется, что постройка будет оборудована навесами от дождя, освещением и лавочками. К настоящему моменту готова инфраструктура для поездов в сторону Железнодорожной.

Однако для того, чтобы пустить поезда в обратном направлении, в предстоящие выходные сотрудникам Дептранса с коллегами из ОАО "РЖД" предстоит провести сложные путевые работы. Поскольку их невозможно провести без временного ограничения движения, в выходные были запланированы технологические окна, которые позволят не влиять на расписание в будни.

В связи с этим пассажиров призвали заранее ознакомиться с расписанием пригородных и городских поездов на веб-сайте транспортной компании. Для планирования маршрутов рекомендуется использовать приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Изменения также ожидаются и в расписании электричек МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в ночь с 22 на 23 и с 23 на 24, а также с 29 на 30 и с 30 на 31 августа. Корректировка связана со строительством столичного городского вокзала Петровско-Разумовская.

В частности, с 23:30 до 05:30 22–23 и 23–24 августа поезда на участке Савеловская – Бескудников будут следовать по пути в Одинцово, а 29–30 и 30–31 августа – в Лобню. "Аэроэкспрессы" будут работать в сокращенном режиме. Для поездок в аэропорт рекомендуется воспользоваться автобусами № 1195 и 1195D от станции метро "Ховрино".