Временные ограничения введены в аэропорту Пскова

Фото: 123RF/vkrupenkin

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

До этого подобные ограничения были введены в воздушной гавани Пулково. Авиагавань временно приостановила работу.

При этом ограничения были сняты в аэропортах Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова и Пензы. Воздушные гавани этих городов возобновили работу в штатном режиме.