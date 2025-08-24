24 августа, 06:44Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Пскова
Фото: 123RF/vkrupenkin
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
До этого подобные ограничения были введены в воздушной гавани Пулково. Авиагавань временно приостановила работу.
При этом ограничения были сняты в аэропортах Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова и Пензы. Воздушные гавани этих городов возобновили работу в штатном режиме.