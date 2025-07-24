24 июля, 21:46Транспорт
Доппоезда назначены между Санкт-Петербургом и Москвой с 25 по 28 июля
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Между Москвой и Санкт-Петербургом назначены дополнительные поезда в период с 25 по 28 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Это необходимо для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя городами, сказано в сообщении.
25 июля в 08:10 из Москвы отправится поезд № 250. В свою очередь, 27 июля в 16:30 из Питера поедет поезд № 237. Также будут запущены двухэтажные поезда: № 154 Москва – Санкт-Петербург отправлением 26 июля в 01:25 и № 257 обратного направления, который поедет 28 июля в 01:57.
В ФПК отметили, что следят за спросом на перевозки.
"При наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах, а также назначении дополнительных поездов", – говорится в сообщении.
Между тем глава Союза пассажиров России Кирилл Янков заявлял, что пассажирам, которые столкнулись с массовой задержкой и отменой авиарейсов, необходимо предоставлять возможность уехать на поезде.
По словам Янкова, контроль над этим процессом нужно осуществлять министерству транспорта, поскольку это ведомство должно координировать перевозчиков разных видов транспорта, а не ждать, что они договорятся сами.