Доппоезда назначены между Санкт-Петербургом и Москвой с 25 по 28 июля

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Между Москвой и Санкт-Петербургом назначены дополнительные поезда в период с 25 по 28 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Это необходимо для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя городами, сказано в сообщении.

25 июля в 08:10 из Москвы отправится поезд № 250. В свою очередь, 27 июля в 16:30 из Питера поедет поезд № 237. Также будут запущены двухэтажные поезда: № 154 Москва – Санкт-Петербург отправлением 26 июля в 01:25 и № 257 обратного направления, который поедет 28 июля в 01:57.

В ФПК отметили, что следят за спросом на перевозки.

"При наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах, а также назначении дополнительных поездов", – говорится в сообщении.

Между тем глава Союза пассажиров России Кирилл Янков заявлял, что пассажирам, которые столкнулись с массовой задержкой и отменой авиарейсов, необходимо предоставлять возможность уехать на поезде.

По словам Янкова, контроль над этим процессом нужно осуществлять министерству транспорта, поскольку это ведомство должно координировать перевозчиков разных видов транспорта, а не ждать, что они договорятся сами.

