Эскалатор на станции метро "Владыкино" закроют на ремонт 25–27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эскалатор на станции "Владыкино" серой ветки столичной подземки не будет работать с 25 по 27 июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщает сайт метро.

"С 25 по 27 июля на станции "Владыкино" (выход №2) закроют на ремонт эскалатор", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что эскалатор в переходе со станции "Курская" на станцию "Чкаловская" Люблинской-Дмитровской линии метро закрыли на ремонт с 6 июля. Ограничения будут действовать до 30 августа.

До этого один из эскалаторов на станции метро "Шаболовская" Калужско-Рижской линии закрыли на два месяца из-за ремонта. Он не будет работать до 16 августа текущего года.