Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пригородные поезда и аэроэкспресс задерживаются на Савеловском направлении МЖД в сторону области из-за остановки одного из поездов, сообщает пресс-служба магистрали.

"Сегодня в 20:03 на станции Лобня Савеловского направления по техническим причинам остановлен пригородный поезд №6440 Москва – Дмитров. В результате в пути задержаны пригородные поезда и аэроэкспресс в сторону области", – говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что специалисты делают все необходимое, чтобы сократить время опоздания.

Ранее сообщалось, что график некоторых электричек Большого кольца МЖД поменяется 28, 29 и 31 июля. Изменения будут связаны с работами по улучшению инфраструктуры.

В связи работами на железнодорожной инфраструктуре изменится время отправления и прибытия нескольких поездов, а ряд из них пройдет по укороченному маршруту. При этом другие поезда уберут из расписания на участках Поварово-3 – Икша, Поварово-3 – Александров.