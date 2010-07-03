Рейсы задерживаются в аэропорту Амстердама из-за технического сбоя

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В аэропорту Амстердама Схипхол сбои в системе заправки самолетов топливом вызвали задержки не менее 50 рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство воздушной гавани.

Отмечается, что сбой произошел из-за неисправности в оборудовании компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply.

"Это означает, что самолеты не могут быть заправлены прямо сейчас, что вызывает задержки рейсов", – говорится в заявлении аэропорта.

Ранее стало известно, что рейс Azur Air Москва – Анталья задержался более чем на 15 часов. Росавиация ожидает информацию о причинах задержки от авиакомпании.

Между тем вылетевший из Москвы в Анталью самолет авиакомпании "Россия" развернулся над Черным морем и приземлился во Внуково. Сработал сигнал засорения двигателя, экипаж развернул воздушное судно. Пострадавших в результате ЧП нет.