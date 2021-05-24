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Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Уточняется, что Франция и ее европейские партнеры работают над тем, чтобы прекратить полеты над территорией Белоруссии, а также запретить доступ белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", – отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телаграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции".

Реакцию европейских властей прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила о принудительной посадке в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и белорусского борта с активистом Антимайдана на Украине спустя 11 минут после взлета. По ее словам, шокировать должны либо все ситуации, либо аналогичные шокировать не должны.

