В метро опровергли информацию о падении пассажира на рельсы на "Кузнецком мосту"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сообщения о том, что на станции Московского метрополитена "Кузнецкий мост" пассажир упал на рельсы, не соответствует действительности, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

"Поезда следуют в штатном режиме по всем линиям", – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на станции "Кузнецкий мост" якобы человек упал на рельсы из-за чего поезда в сторону "Планерной" идут с задержкой.