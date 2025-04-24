В Москве пройдет рейд по выявлению тонированных машин

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Рейд по выявлению незаконной тонировки автомобилей пройдет в Москве с 25 апреля по 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в телеграм-канале.

Сотрудники ГАИ будут выявлять машины, на стеклах которых есть тонировка, несоответствующая требованиям технического регламента.

Ранее после проверки более 10 нелегальных машин такси изъяли на спецстоянку на юге Москвы. Основной целью таких мероприятий является защита москвичей от рисков, связанных с нелегальными перевозками.

Отмечается, что недобросовестные водители зачастую не проходят обязательный медосмотр, а их машины могут не соответствовать требованиям безопасности. Подобные нарушения создают угрозу для пассажиров и других участников дорожного движения.