Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на 25 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок было внесено в расписание Домодедово. Там задержали три рейса и семь отменили. Пять рейсов задержали во Внуково, еще три отменили. В Шереметьево пять самолетов вылетят позднее, чем планировалось, еще четыре не поднимутся в небо вообще.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 1 мая. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниями порекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

