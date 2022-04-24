Трамваи трех маршрутов задерживались на Открытом шоссе из-за ДТП на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Трамваи № 2, 13 и 36 задерживались на Открытом шоссе в Москве из-за ДТП на путях, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в районе остановки "Плодоовощной комбинат".

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении Дептранса.

На данный момент движение трамваев на данном участке восстановлено.

Ранее авария произошла на трамвайных путях на Чесменской улице в Москве. По этой причине задерживались трамваи №А, 45 и 46. Пассажиров просили следить за изменениями в расписании.

