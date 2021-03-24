Синоптик рассказал, когда лучше планировать замену шин на летние

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Планировать замену шин с зимних на летние в столице стоит к 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Он также добавил, что к первым выходным апреля средняя температура в Москве будет выше +5 градусов – отправной точки, когда летние автомобильные шины приобретают необходимые свойства и не дубеют, уточнил эксперт.

Ранее специалист сообщил, что апрель в столице будет теплый, засушливый и солнечный. По его словам, месяц будет на 2–3 градуса теплее нормы. Кроме того, ожидается значимый дефицит осадков – до 30–50% от месячной нормы.