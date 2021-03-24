Москвичей ожидают две волны холода в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Апрель в столице будет теплый, засушливый и солнечный, при этом ожидаются и волны холода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, месяц будет на 2–3 градуса теплее нормы. Кроме того, ожидается значимый дефицит осадков – до 30–50% от месячной нормы.

Синоптик также добавил, что снежный покров недополучит подпитку сверху, именно поэтому процесс снеготаяния будет более стремительным. Он закончится на 2–3 дня раньше, чем положено по всем многолетним нормам.



"К 20-м числам температура будет повышаться до майских плюс 18 градусов в дневные часы", – уточнил Тишковец.

Он также предупредил горожан о двух волнах холода: в начале и конце апреля. Они не будут экстремальными, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут загореть на солнце в ближайшие выходные. В эти дни воздух в городе прогреется до 10 градусов тепла.