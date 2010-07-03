Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за снегопада в столичных аэропортах пришлось задержать и отменить более 30 рейсов. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания".

В частности, в аэропорту Внуково задержали три и отменили шесть рейсов. В Домодедове непогода привела к отмене восьми и задержке пяти рейсов. Еще девять рейсов были задержаны в аэропорту Шереметьево.

Ранее специалисты ЦОДД призвали столичных водителей быть осторожными на дорогах из-за сильной метели. Автомобилистам посоветовали по возможности пересесть на общественный транспорт, а пешеходам – обходить шаткие конструкции и деревья. МЧС также предупреждало об осадках и порывистом ветре в столичном регионе в воскресенье, 24 марта.