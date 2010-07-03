ЦОДД призвал столичных водителей быть осторожнее из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на весеннее тепло в Москве снежно. Осадки будут идти весь день, так что видимость ухудшится. ЦОДД призвал водителей быть осторожными.

"Сегодня до +5, но по-зимнему снежно – густой снег будет идти весь день, а после полудня ждем с метеорологами порывистый (до 15 м/c) ветер. На дорогах скользко, накат, плохо видно, местами гололед и даже небольшие сугробы", – говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.

МЧС ранее предупреждало о дожде, мокром снеге и сильном ветре в Москве и области. Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте, пешеходам – обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, сооружений повышенного риска.

В середине новой недели в городе прогнозируют еще один рецидив зимы. На столицу обрушится снег, преимущественно мокрый. 26 и 27 марта может выпасть около трети мартовской нормы осадков.