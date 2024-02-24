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24 февраля, 08:57

Транспорт

Эскалаторы на станции метро "Каширская" закроют с 26 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Эскалаторы на станции "Каширская" столичного метрополитена будут закрыты с 26 февраля. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте метро.

"С 26 февраля по 1 марта 2024 года на станции "Каширская" (выходы №1–2) поочередно закроют на ремонт эскалаторы", – уточняется в публикации.

Пассажирам напоминают, что в приложении "Метро Москвы" они всегда могут заранее узнать, где проводятся ремонтные работы.

Ранее стало известно о планах обновить систему электроснабжения на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях. На ветках столичного метро осуществят замену оборудования на тягово-понизительных подстанциях, которые преобразуют и распределяют электрическую энергию и обеспечивают бесперебойное движение поездов и эскалаторов.

Заммэра Максим Ликсутов отметил, что это позволит повысить безопасность поездок и надежность транспортной инфраструктуры.

На станции "Рижской" БКЛ началось сооружение эскалаторного тоннеля второго вестибюля

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