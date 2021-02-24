Росстандарт отменит ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
ГОСТ, согласно которому разрешено устанавливать уменьшенные и другие нестандартные дорожные знаки, будет отменен. Такое решение вынес Росстандарт, сообщает издание "Коммерсант".
Речь идет о ГОСТ 58398-2019 "Экспериментальные технические средства организации движения", который вступил в силу 1 мая 2019 года. Уточняется, что комиссия Росстандарта при вынесении решения опиралась на апелляции на основе жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Там считают, что данный ГОСТ противоречит и копирует существующие ГОСТы 52289 и 52290, а также не соответствует Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года.
В Москве и Санкт-Петербурге малые знаки устанавливали по ГОСТ 52289, их замена не требуется.
ГОСТ 58398-2019 был утвержден 1 мая 2019 года. С его появлением на улицах стало возможным устанавливать знаки размером 40 на 40 сантиметров и даже 35 на 35 сантиметров. При этом стандартный знак имеет размер 60 на 60 сантиметров, а маленький – 50 на 50 сантиметров. Знаки нового формата устанавливали в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.
Ранее в Минтрансе предложили изменить правила контроля тонировки в автомобилях и снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75 до 70 процентов.
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