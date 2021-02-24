Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение электричек на Ярославском направлении МЖД восстановлено после остановки пригородного поезда на путях. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги задерживаются поезда из-за незапланированных остановок составов.

Сотрудники ЦППК совместно со специалистами МЖД принимали всевозможные меры для оперативного ввода в график задержанных поездов.

