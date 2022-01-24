Автоэксперт рассказал, как правильно тормозить на скользкой дороге

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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, как правильно тормозить на скользкой дороге. По его словам, в таком случае есть два варианта действий.

Если речь идет о рабочем торможении, то необходимо аккуратно взаимодействовать с педалью тормоза, подчеркнул специалист. То есть, плавно увеличивать усилие, добиваясь нужного замедления.

"Поскольку коэффициент сцепления с поверхностью низок, то и длина тормозного пути будет увеличиваться, поэтому торможение начинать следует заранее и с перестраховкой. Это подразумевает и более разумный скоростной режим, ведь торможение с меньшей скорости всегда оказывается более эффективным", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Если речь идет об экстренном торможении, то, по словам Васильева, важно очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и грубо ударить по тормозу, чтобы моментально активировать систему АБС. При ударе по тормозу необходимо задействовать мышцы бедра, добавил эксперт.

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