Автоэксперт рассказал, как правильно тормозить на скользкой дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, как правильно тормозить на скользкой дороге. По его словам, в таком случае есть два варианта действий.
Если речь идет о рабочем торможении, то необходимо аккуратно взаимодействовать с педалью тормоза, подчеркнул специалист. То есть, плавно увеличивать усилие, добиваясь нужного замедления.
"Поскольку коэффициент сцепления с поверхностью низок, то и длина тормозного пути будет увеличиваться, поэтому торможение начинать следует заранее и с перестраховкой. Это подразумевает и более разумный скоростной режим, ведь торможение с меньшей скорости всегда оказывается более эффективным", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Если речь идет об экстренном торможении, то, по словам Васильева, важно очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и грубо ударить по тормозу, чтобы моментально активировать систему АБС. При ударе по тормозу необходимо задействовать мышцы бедра, добавил эксперт.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как освободить автомобиль от ледяного панциря, блокирующего доступ в салон. В частности, он посоветовал полить кипяченой водой замерзшую дверь по контуру и подождать, пока она откроется. Специалист подчеркнул, что при этом использовать грубую физическую силу ни в коем случае нельзя.
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