Пассажиры метро пройдут новогодний квест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В канун Нового года пассажиры метро смогут пройти новогодний квест и получить подарок, сообщает пресс-служба столичной подземки.

На 12 центральных станциях метро разместят плакаты с праздничным видеопоздравлением. Пассажирам надо отсканировать картинку новогоднего плаката на смартфон с помощью заранее скаченного приложения Metro-Live и просмотреть праздничную видеооткрытку. В ней спрятаны сюрпризы, распознав которые пассажиры смогут получить подарок на стойке "Живое общение" станции "Пушкинская".

Праздничные плакаты можно встретить на станциях "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Театральная", "Тургеневская", "Площадь Революции", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Боровицкая", "Маяковская" и "Цветной бульвар".

Новогодний квест будет проходить в рамках проекта Metro-Live и стартует 23 декабря.

В выходные в Московском метрополитене открылся сервис по отправке открыток к Новому году. Новогодняя почта доступна на 18 станциях столичной подземки и Московского центрального кольца. На стойках "Живое общение" разместятся по два почтовых ящика: один предназначен для поздравительных открыток родственникам, второй – для писем Деду Морозу.

Поздравления можно адресовать по Москве. Отправлять открытки будут до 8 января включительно. Дед Мороз же принимает послания в срок до 31 декабря.

Новогодняя почта работает в ежедневном режиме с 08:00 до 20:00 на станциях "Площадь революции", "Арбатская", "Киевская", "Александровский сад", "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры", "Павелецкая", "Китай-город", "Пушкинская", "Баррикадная", "Сретенский бульвар" и "Саларьево". Кроме того, почтовые точки расположены и на станциях МЦД Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха.

