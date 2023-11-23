Пассажиров задержанного рейса Москва – Пермь разместили в гостинице

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Рейс SU1394 Москва – Пермь задержали из-за непогоды в аэропорту прибытия, пассажиров разместили в гостинице. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Аэрофлот".

Уточняется, что вылет рейса также задержан из-за неоднократного продления закрытия аэропорта на чистку ВПП и отсутствия допустимого коэффициента сцепления на ВПП. На время ожидания пассажирам предоставили обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота". Помимо размещения в гостинице, им предоставили напитки и питание.

Пермский аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление самолетов из-за сложных погодных условий. Уточнялось, что ливневый снегопад усилился с полуночи 23 ноября и продолжается до настоящего времени. Некоторые судна направили на запасные аэродромы, другие отправляются с задержками.

Ранее рейс авиакомпании "Аэрофлот" Красноярск – Москва задержали в аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского из-за технической неисправности самолета.

В конце октября прокуратура Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снегопада.

В московских аэропортах задержаны или отменены более 30 рейсов