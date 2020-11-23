Первый серийный электромобиль-кроссовер испытывают в России

В России испытывают первый отечественный электромобиль

Специалисты центра компетенций "Новые производственные технологии" Национальной технологической инициативы (НТИ) разработали полноценный электромобиль-кроссовер, который готов к серийному производству. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет о компактном городском смарт-кроссовере экономкласса, который сможет проезжать свыше 250 километров без подзарядки, развивать скорость до 150 километров в час. Электромобиль получил название "Кама-1".

В настоящее время завершаются испытания. Опытный образец представят в столице 10–11 декабря, говорится в материале.

Кроссовер рассчитан на четырех пассажиров, а стоить машина будет около миллиона рублей. Как отмечают эксперты, для подобных электромобилей понадобится строительство дополнительной сети станций для зарядки.

В конце сентября Горьковский автозавод (ГАЗ) представил три предсерийных образца первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. На конвейере в Нижнем Новгороде были собраны представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Конструкция GAZelle e-NN предусматривает использование шасси, кузова и элементов салона стандартных коммерческих машин "ГАЗель NEXT". Максимальная скорость автомобилей составляет 100 километров в час, а запас хода на одной зарядке – 120 километров.

