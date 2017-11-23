Первые трамваи с оплатой проезда банковской картой появились в Москве

23 ноября, 14:08
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
В двух трамвайных маршрутах появились валидаторы, в которых можно платить за проезд банковской картой.
Валидаторы нового типа установили на маршрутах № 6 и 27. Всего их закупили 2500, систему будут внедрять постепенно на десятках маршрутов, сообщает "Интерфакс".
Если платить банковской картой, проезд обойдется в 40 рублей. Это на 15 рублей меньше, чем при покупке у водителя. Продажи, производимые водителями, снимут. Теперь у них нет необходимости отвлекаться, уточнил директор Службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев. Кроме того, система упрощается для иностранных пассажиров, которым иногда мешает языковой барьер.
Оплата производится и с помощью смартфонов, на которых установлена банковская карта. Кроме того, это могут быть часы и браслеты.
Ранее в городе появилась первая платформа венского типа для остановки трамваев. Она представляет собой возвышенность над дорогой в месте посадки пассажиров. Платформа выше проезжей части на 15 сантиметров. Эксперимент запустили на остановке "Станция метро "Партизанская".
Кроме того, в столице в 2018 году начнут строить новую трамвайную линию. Она свяжет Бирюлево Западное и Чертаново Южное с другими районами города.
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