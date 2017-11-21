21 ноября, 07:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первая платформа венского типа для остановки трамваев появилась в столице. Это участок, возвышающийся над дорогой в месте посадки пассажиров. Платформа выше проезжей части на 15 сантиметров. Эксперимент запустили на остановке "Станция метро "Партизанская".
Как рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, подобные платформы делают в Европе: в Праге, Кракове, Риге и чаще всего в Вене. Их обустраивают на участках с относительно невысоким пассажиропотоком, пояснил Ликсутов. Он добавил, что платформы обеспечивают безопасность пассажиров. Кроме того, платформа венского облегчает посадку, так как ее высота совпадает с уровнем пола трамвая.
Платформу обустроили в рамках комплексного благоустройства ТПУ у станции метро "Партизанская" и станции Измайлово МЦК, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На этом участке останавливается трамвай № 32, следующий до метро "Авиамоторная". До конца года здесь закончатся масштабные работы по реорганизации пространства, обустройству комфортных и безопасных путей. Строится пересадка между метро и МЦК, которую организуют по принципу "сухие ноги", появляются новые переходы и светофоры и другие нововведения.
Всего в Москве работает около 50 трамвайных маршрутов, а протяженность городской трамвайной сети составляет свыше 400 километров. По будням более 650 трамваев перевозят 800 тысяч человек. За последние шесть лет подвижной состав обновили на 25 процентов: появилось 190 новых вагонов.
Новую трамвайную линию от станции метро "Пражская" начнут строить в 2018 году. В ближайшем будущем линии скоростного трамвая планируют проложить в районах Гольяново, Северный, Бирюлево Западное и Ивановское с возможностью продления в Балашиху.
Трамвай вернулся на площадь Тверская Застава. На участке от 2-го Лесного переулка до площади проложили 1,22 километра трамвайных путей, которые связывают Белорусский вокзал с Новослободской и другими центральными улицами. По трамвайным маршрутам курсируют трамваи нового поколения "Витязь-М", оснащенные системой климат-контроля и камерами слежения. Турникетов в них нет, войти можно во все двери.
Какие еще районы свяжет трамвай, читайте в материале портала Москва 24.
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