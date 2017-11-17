Частичная отмена турникетов не повлияет на стоимость проезда – Дептранс

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Снятие турникетов на более чем 1,1 тысячи автобусах и трамваях "Витязь" не повлияет на стоимость проезда, заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что основными факторами, влияющими на уровень тарифов, являются стоимость электроэнергии, топлива, запасных частей и материалов, сообщает Агентство "Москва".

О решении с 1 января 2018 года убрать турникеты из автобусов и трамваев повышенной вместимости заявил Сергей Собянин. При этом планируется увеличить число контролеров.

Мэр подчеркнул, что турникетная система помогла в наведении порядка – жители с большей аккуратностью оплачивают поездки в общественном транспорте, все чаще приобретают долгосрочные проездные билеты и пользуются картой "Тройка".