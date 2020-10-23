РЖД снова отменит порядка 20 пар поездов из-за ситуации с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
РЖД на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией снова отменяет 19 пар поездов дальнего следования. Кроме того, сократится периодичность курсирования 38 пар поездов в РФ, говорится на сайте перевозчика.
"Так, в осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД", – сказали в пресс-службе компании.
Планируется, что корректировать график на данных направлениях будут по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов. При этом пассажирам РЖД предлагают поехать на поездах в те же даты на других поездах.
Известно, что деньги за билеты, которые купили ранее на отмененные рейсы поездов, пассажирам вернут в полном объеме. "В случае повышения спроса на отдельных направлениях будет приниматься решение о назначении поездов или увеличении составности существующих", – обращают внимание в РЖД.
В конце лета РЖД возобновили движение почти 80% отмененных на фоне COVID-19 поездов. Все пассажиры получали рекомендацию иметь при себе маски.
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