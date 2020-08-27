В некоторых поездах ФПК теперь можно заказать дополнительное многоразовое питание

Фото: Агентство "Москва"
В ряде поездов АО "ФПК" появилась возможность заказа дополнительного многоразового питания, сообщили в пресс-службе компании.
"Пассажиры ряда поездов дальнего следования формирования "Федеральной пассажирской компании", в состав которых включены вагоны-рестораны, снова могут заказывать дополнительное многоразовое питание. Услуга была временно недоступна из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что пассажиры могут выбрать собственный режим питания на время поездки из трех возможных. Воспользоваться данной услугой можно через проводника вагона во время поездки, в билетных кассах и на сайте в личном кабинете.
Ранее сообщалось, что пассажиры поезда "Сапсан" могут приобрести билеты на поездки 1 сентября по низким ценам. Данная акция проводится в честь Дня знаний.
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