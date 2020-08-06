Пассажиры ФПК в июле забывали в поездах рыболовные удочки, электроплиту и дисковую пилу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиры АО "Федеральная пассажирская компания" в июле 2020 года чаще всего оставляли в составах предметы одежды и гаджеты, а также несколько уникальных предметов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
"В июле Федеральная пассажирская компания помогла пассажирам найти почти 2 тысячи предметов, забытых в поездах дальнего следования, это почти в два раза превышает результаты июня (тогда в поездах было обнаружено почти 1 тысяча вещей)", – рассказали в пресс-службе.
В ФПК отметили, что в июле среди находок оказались кувшин, рыболовные удочки, фидер и канистра с автошампунем. Кроме того, в поездах были забыты электроплита с двумя комфорками, тонометр, три анатомических атласа и дисковая пила.
Всего с начала года, согласно материалам пресс-службы компании, были зарегистрированы почти 10,5 тысяч пропавших вещей. С 1 марта 2019 года, когда был запущен сервис поиска забытых вещей, к хозяевам вернулись более 21 тысячи предметов.
По данным пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), с начала года пассажиры забыли в поездах более 200 пакетов и сумок. Среди вещей были найдены крупная сумма денег, драгоценности и даже университетский диплом.
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