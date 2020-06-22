Квадрокоптер и кассовый аппарат: что забывали пассажиры в столичном метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более тысячи забытых предметов найдено на станциях столичного метро, сообщили в пресс-службе подземки.

Сотрудники метро рассказали, что в период режима самоизоляции склады забытых вещей не работали. Все забытые вещи москвичи могли забрать только со станций, где была утеряна вещь. Сейчас склады на станциях "Котельники" и "Деловой центр" БКЛ работают в прежнем режиме.

"На данный момент склады забытых вещей вновь работают в штатном режиме, и сейчас на них находится более тысячи вещей, которые ожидают своих владельцев", – сообщили в пресс-службе.

Сотрудники метрополитена добавили, что на станциях метро среди необычных вещей были найдены кассовые аппараты, раскладушка, квадрокоптер, сварочный аппарат и коробка с автомобильными номерами.

Пассажиров просят быть внимательнее к своим вещам. В случае их утери лучше обращаться в контакт-центр "Московский транспорт", также можно оставить заявку на поиск утерянной вещи через приложение "Метро Москвы". Для получения своей вещи необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее сообщалось, что более 8,5 тысячи забытых личных вещей было найдено на девяти столичных железнодорожных вокзалах с начала года. За пять месяцев пассажиры чаще всего забывали на вокзалах косметички, наушники, зарядные устройства, телефоны, детские игрушки, книги, сумки и предметы гардероба.

