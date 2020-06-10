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Москва 24

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Общество

11:29

Клетка с голубем и армейские сухпайки. Что забывали пассажиры на ж/д вокзалах Москвы

общество транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 8,5 тысячи забытых личных вещей было найдено на девяти столичных железнодорожных вокзалах с начала года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

В пресс-службе рассказали, что за пять месяцев пассажиры чаще всего забывали на вокзалах косметички, наушники, зарядные устройства, телефоны, детские игрушки, книги, сумки и предметы гардероба.

Однако встречались и более необычные находки: детское автомобильное кресло, армейские пайки, клетка с голубем и декоративный кнут.

Пассажиров просят быть внимательнее к своим вещам. В случае их утери лучше обращаться к работникам вокзала, в камеры хранения или к сотрудникам полиции. В камере хранения забытые вещи хранятся 30 дней.

Ранее сообщалось, что в поездах МЦД за полгода пассажиры забыли более 460 личных вещей, среди которых оказался мангал, свидетельство о браке и инструкция по ремонту трактора.

Пассажиров попросили при обнаружении бесхозных предметов сообщать об этом сотрудникам полиции, работникам станции или машинисту поезда. Они сообщат о находке в транспортную полицию.

Куда обращаться, если оставили вещь в метро

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