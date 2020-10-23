Авиакомпания Azur Air запустит регулярные рейсы из Москвы в Новокузнецк

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
С 16 декабря авиакомпания Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Новокузнецком. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сотрудники авиакомпании рассказали, что рейсы будут осуществляться из аэропорта Внуково. Самолеты будут летать в Новокузнецк один раз в неделю – в воскресенье. Полетная программа запланирована до 11 апреля.
"Для пассажиров Azur Air вне зависимости от тарифа, по которому приобретались билеты, доступен бесплатный провоз комплекта горнолыжного оборудования. Авиакомпания предусматривает провоз двух мест багажа не более 10 килограммов", – говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что в новогодние праздники авиакомпания выполнит по два рейса между Москвой и Калининградом. Приобрести билеты можно у туроператоров и на официальном сайте авиакомпании.
Ранее авиакомпания заявила о запуске с 31 октября чартерных рейсов в Танзанию и с 4 ноября – на Кубу. В Танзанию рейсы будут осуществляться на остров Занзибар из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Новосибирска. Полеты запланированы на весь осенне-зимний период.
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