"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в авиабилеты

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"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в билеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В пресс-службе уточнили, что правило действует для всех билетов экономкласса, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно.

Внесение изменений возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до вылета рейса, отметили в компании.

Изменить дату и переоформить билет можно по месту приобретения авиабилета или в контакт-центре "Аэрофлота" 8 (495) 223-5555, 8 (800) 444-5555, *555.

Ранее авиакомпания собрала экспертную группу по перевозке животных. В состав рабочей группы вошли представители кинологических, фелинологических федераций и ассоциаций, авиационные эксперты, а также представители ООО "Шереметьево Хэндлинг" и руководители ряда подразделений компании.