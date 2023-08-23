Доля продаж беспилотных авто в РФ к 2035 году может достичь 10–15% – Минпромторг

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Доля продаж беспилотных машин в России к 2035 году может достичь 10–15% от всего объема в натуральном выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Ведомство сообщило о стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года. Кроме того, продолжили в Минпромторге, все новые автомобили в России к 2030 году оснастят элементами автоматизированной системы управления (ADAS) – так называемой системы помощи водителю.

В министерстве добавили, что в РФ до 2035 года планируется внедрить независимую единую систему оценки безопасности машин.

"Целями развития автомобильной промышленности до 2035 года являются: повышение уровня безопасности транспортных средств за счет разработки и внедрения независимой единой системы оценки безопасности колесных транспортных средств", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Self-Driving Group (дочка "Яндекса") начала тестировать беспилотные автомобили в Сербии. Инновационные авто вышли на дороги Белграда. Эту информацию подтвердили в "Яндексе".

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