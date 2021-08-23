Audi отзывает в РФ свыше 500 автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности

Фото: ТАСС/Uli Deck/dpa
Audi отзывает в России 527 автомобилей моделей A4, A6, A8 и TT, выпущенных в период с 1996 по 2000 год, из-за возможных проблем с модулями подушек безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
"На автомобилях Audi с подушками безопасности водителя TAKATA и газогенераторами NADI, выпущенными в определенный период, функция подушки безопасности водителя может быть нарушена вследствие процессов старения. <...> В результате нельзя исключить повышенный риск травмирования при ДТП. <...> Необходимо проверить модуль <...> и при необходимости заменить газогенератор", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", которое является официальным представителем Audi в России, по телефону или путем рассылки писем проинформирует владельцев автомобилей о необходимости доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.
Кроме того, узнать, подпадает ли автомобиль под действие отзывной программы, можно сверив VIN-код с соответствующим перечнем либо воспользовавшись интерактивным поиском на сайте Росстандарта.
Ранее сообщалось об отзыве 36 автомобилей Infiniti Q70. Это было связано с неверно выбранным пределом выносливости материала трубы карданного вала при его разборке. В связи с этим высок риск образования в карданном вале усталостной трещины вследствие продолжительной нормальной эксплуатации автомобиля, что в свою очередь может привести к излому вала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: