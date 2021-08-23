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Транспорт

18:55

Audi отзывает в РФ свыше 500 автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности

транспорт

Фото: ТАСС/Uli Deck/dpa

Audi отзывает в России 527 автомобилей моделей A4, A6, A8 и TT, выпущенных в период с 1996 по 2000 год, из-за возможных проблем с модулями подушек безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

"На автомобилях Audi с подушками безопасности водителя TAKATA и газогенераторами NADI, выпущенными в определенный период, функция подушки безопасности водителя может быть нарушена вследствие процессов старения. <...> В результате нельзя исключить повышенный риск травмирования при ДТП. <...> Необходимо проверить модуль <...> и при необходимости заменить газогенератор", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", которое является официальным представителем Audi в России, по телефону или путем рассылки писем проинформирует владельцев автомобилей о необходимости доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.

Кроме того, узнать, подпадает ли автомобиль под действие отзывной программы, можно сверив VIN-код с соответствующим перечнем либо воспользовавшись интерактивным поиском на сайте Росстандарта.

Ранее сообщалось об отзыве 36 автомобилей Infiniti Q70. Это было связано с неверно выбранным пределом выносливости материала трубы карданного вала при его разборке. В связи с этим высок риск образования в карданном вале усталостной трещины вследствие продолжительной нормальной эксплуатации автомобиля, что в свою очередь может привести к излому вала.

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