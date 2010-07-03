Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году

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Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне. Его слова приводит РИА Новости.

"Сейчас находимся на этапе демонстратора, двигаемся к этапу прототипа. Когда появится прототип, а это будет в ближайшее время, начнутся активные ходовые испытания", – отметил Ширинов.

Производство, по его словам, начнется с 2021 года.

Также Ширинов рассказал, что стоимость люксового автомобиля Aurus Senat Sedan в базовом исполнении составит 18 миллионов рублей.

В семейство автомобилей класса люкс проекта "Кортеж" бренда Aurus входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Государственные вложения в проект составили 12,4 миллиарда рублей.