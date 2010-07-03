Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Свыше 40 рейсов перенесли в столичных аэропортах в пятницу, 23 августа.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково задержано 11 рейсов и пять отменено.

В свою очередь в Домодедово 21 рейс отложили и пять перенесли.

В аэропорту Шереметьево задержанных и отмененных рейсов нет.

Ранее сообщалось, что новый аэропорт в Саратове принял первый рейс.