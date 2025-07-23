Поезда МЦД-2 задерживаются из-за человека на путях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда второго Московского центрального диметра (МЦД-2) задерживаются в сторону Подольска из-за человека на путях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).

По данным перевозчика, инцидент произошел на станции Стрешнево.

Ранее пассажиров предупредили об изменениях в движении поездов на МЦД-2 26 и 27 июля. Его ограничат на центральном участке.

Например, в данный период на Курском направлении будут увеличены интервалы движения на участках от Курской до Курьянова до 2,5 часа и от Курьянова до Царицына – до 1,5 часа.

При этом для удобства пассажиров максимально сохранили поезда до станций, где можно сделать пересадку между МЦД и метрополитеном. Там появятся плакаты с удобными маршрутами проезда, чтобы помочь сориентироваться в условиях изменений.

Перед поездкой пассажиров призвали сверяться с графиком пригородных поездов.

