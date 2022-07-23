Около 10 тысяч билетов добавили в продажу на поезд Москва – Феодосия

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"Гранд Сервис Экспресс" добавил в продажу около 10 тысяч дополнительных билетов в состав двухэтажного поезда №163/164 сообщением Москва – Феодосия. Об этом железнодорожная компания сообщает в своем телеграм-канале.

Поезд курсирует по данному маршруту с периодичностью один раз в три дня.

"Билеты в купейные вагоны появились на даты: 24, 27, 30 июля, 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26, 29 августа, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября отправлением из Москвы", – говорится в публикации.

Ранее Росавиация объявила, что режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 30 июля.

По данным ведомства, всего эта мера затрагивает 11 аэропортов. Ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Для транзита пассажирам рекомендовано использовать Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.