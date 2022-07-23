Столичные сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению пьяных водителей 23-24 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные сотрудники ГИБДД планируют провести в Москве рейд по проверке водителей на состояние опьянения 23-24 июля. Об этом сообщает Госавтоинспекция города в своем телеграм-канале.

Отмечается, что специалисты уже проанализировали, на территории каких округов чаще всего происходят дорожные аварии с участием нетрезвых водителей.

"Сегодня с 20:00 и до 23:00 24 июля именно там мы проведем усиленные рейды по проверке водителей на состояние опьянения", – говорится в публикации.

Результаты будут представлены уже в начале следующей недели.

Ранее в ГИБДД напомнили россиянам о штрафах за вождение без прав. Так, для водителей, которые сели за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения, грозит наказание в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А за передачу управления ТС не имеющему прав лицу предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что более 50 раз водители, не имеющие права управления транспортными средствами, становились участниками дорожных аварий, в которых погибли или пострадали люди, из которых шесть ДТП – с участием водителей автомобилей каршеринга.