Столичные сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению пьяных водителей 23-24 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные сотрудники ГИБДД планируют провести в Москве рейд по проверке водителей на состояние опьянения 23-24 июля. Об этом сообщает Госавтоинспекция города в своем телеграм-канале.
Отмечается, что специалисты уже проанализировали, на территории каких округов чаще всего происходят дорожные аварии с участием нетрезвых водителей.
"Сегодня с 20:00 и до 23:00 24 июля именно там мы проведем усиленные рейды по проверке водителей на состояние опьянения", – говорится в публикации.
Результаты будут представлены уже в начале следующей недели.
Ранее в ГИБДД напомнили россиянам о штрафах за вождение без прав. Так, для водителей, которые сели за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения, грозит наказание в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А за передачу управления ТС не имеющему прав лицу предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что более 50 раз водители, не имеющие права управления транспортными средствами, становились участниками дорожных аварий, в которых погибли или пострадали люди, из которых шесть ДТП – с участием водителей автомобилей каршеринга.
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