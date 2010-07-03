Движение электричек на Казанском направлении МЖД введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электрички на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) курсируют по расписанию, сообщает Агентство "Москва".

Движение полностью введено в график. Московская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что электропоезда Казанского направления МЖД следуют с задержками. Причина инцидента – незапланированная остановка поезда.



Движение поездов на Казанском направлении вводится в график после сбоя