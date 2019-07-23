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08:38 (обновлено 23.07.2019 09:25)

Задержка в движении поездов произошла на Казанском направлении МЖД

транспорт город

08:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электрички Казанского направления МЖД следуют с задержками по техническим причинам.

"Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", – говорится в Twitter-аккаунте ЦППК.

Причина инцидента – незапланированная остановка поезда.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщали, что до 25 июля на перегоне Москва – Лосиноостровская Ярославского направления МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Поезда, отправляющиеся из Москвы в сторону области, будут проходить платформу Маленковская без остановки. Также у некоторых электричек из Москвы изменится время отправления и прибытия на остановках Москва-3, Яуза и Северянин.

Кроме того, изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Это также связано с ремонтом и модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

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транспорт город

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