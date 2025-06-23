Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи № 13, 36 и 46 задерживаются на Открытом шоссе в районе остановки "Тагильская улица". Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

О причинах задержки трамваев не уточняется. Из-за этого маршруты рельсового транспорта были временно изменены.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – добавили в департаменте.

Ранее стало известно, что в столицу поставят сотню новых односекционных трамваев "Львенок-Москва". Половина от этого числа будет поставлена в депо имени Апакова в следующем году. В 2026-м году туда отправят остальные трамваи. Благодаря этому в столице завершат обновление трамвайного парка.

Новые модели рассчитаны на перевозку до 150 человек, внутри есть 41 сидячее место. Пассажирам доступны порты для зарядки гаджетов, места для колясок и велосипедов. Также вагоны оборудованы системой климат-контроля и мультимедийными экранами.

